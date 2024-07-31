القبض على 10 مطلوبين بتهم جنائية مختلفة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أشخاص متهمين بجرائم جنائية مختلفة بينها القتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بأقسام شرطة الشعب والصدر الأول والزهور والكرادة وباب الشيخ والأمين، ألقت القبض على عشرة متهمين مطلوبين بجرائم مختلفة وفق المواد القانونية 453، و22، و432، و434، و405، و453، و406".

وأشار إلى أن "عمليات إلقاء القبض تمت بأوامر القبض ضمن قواطع المسؤولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".