القبض على 10 متسللين من سوريا غربي نينوى

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عشرة متسللين من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع الفوج الأول من اللواء 71، تمكنت من إلقاء القبض على عشرة متسللين حاولوا دخول الأراضي العراقية من الأراضي السورية.

وبينت أنه بالاستعانة بالكاميرات الحرارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تم نصب محكم وإلقاء القبض على المتسللين في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى، مشيرة الى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.