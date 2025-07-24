القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش في 6 محافظات عراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش بعمليات متفرقة في ست محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن قواته نفذت سلسلة من الواجبات النوعية في مناطق متفرقة من البلاد أسفرت عن إلقاء القبض على "عشرة عناصر إرهابية ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابي في محافظات ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، بواقع إرهابي واحد في كل محافظة".

وأضاف "كما تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة الأنبار بعمليتين منفصلتين، وإرهابيين اثنين في مناطق متفرقة، وفي إطار التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب السليمانية تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في المحافظة أعلاه".

وأشار الجهاز إلى تفتيش وتدمير ست مضافات في صحراء راوة، وصحراء جنوب الرطبة في محافظة الأنبار.