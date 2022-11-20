القبض على 10 أشخاص بينهم 3 نساء متهمين بالسرقة والمخدرات في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاحد، عن القاء القبض على عشرة مطلوبين للسلطات الأمنية والقضائية بتهم مختلفة، بينهم ثلاث نساء متهمات بترويج المخدرات والسرقة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتابعة الأمنية لقطعات الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية وضمن قاطع المسؤولية في جانب الكرخ ببغداد، أسفرت عن تنفيذ مذكرات قبض صادرة من المحاكم المختصة وبإسناد المفارز الأمنية تم خلالها القبض على امرأتين وشخصين آخرين من مروجي المخدرات في منطقة المعالف، وبحوزتهم كيسين صغيرين يحتويان على مادة الكريستال المخدرة بالإضافة إلى اثنين من أدوات التعاطي".

واشارت الى انه "تم القاء القبض على متهمة وفق المادة (446 سرقة) في حي الضباط"، مضيفة "وضمن قاطع المسؤولية في منطقة التاجي ألقي القبض على شخصين وفق المادة (413 اعتداء)".

واضافت القيادة ان "مفارز اللواء السادس ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من طرفي مشاجرة في حي العامل وضبطت بحوزة أحدهم سلاح مسدس"، مبينة انه "تمت إحالة المتهمين اصوليا مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".