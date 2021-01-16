القبض على 10 دواعش في عدة محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن إلقاء القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش بعمليات متفرقة في أربع محافظات، فيما تم العثور على أوكار وأسلحة وأعتدة للتنظيم.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من جهاز مكافحة الارهاب نفذت عمليات استباقية في مناطق الحويجة بكركوك والشرقاط بصلاح الدين والكرمة بالانبار والتاجي في بغداد، اسفرت عن القبض على 6 عناصر خطرين من داعش، صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية.

وأشارت الى ان قوة من الحشد الشعبي القت القبض على 4 عناصر من داعش بكمين نصبته ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وأضافت الخلية أن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك، شرع بعملية تفتيش وتطهير لوادي أبو شحمة والمنطقة القريبة من مطار الضباع، أسفرت عن العثور على 7 أوكار لعناصر داعش.

وبينت أن الأوكار تحتوي افرشة منام ومعدات طبخ وملابس عسكرية ومواد طبية ووقود وحاوية عتاد BKC ودرعين ومخزنين بندقية كلاشنكوف وBKC تالفة، فضلا عن بندقية كلاشنكوف و5 مخازن واحادية 12.7 مع 100 إطلاقة.

وتابعت الخلية بأن تم العثور على دراجة هوائية وعبوة ناسفة على شكل جلكان واخرى لاصقة وجهازي موبايل وبرميل مدفون بداخله أدوية، مشيرة الى انه حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات.