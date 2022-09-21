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القبض على نساء اجنبيات سرقن محلا للصيرفة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-21T09:38:28+0000
القبض على نساء اجنبيات سرقن محلا للصيرفة في بغداد

شفق نيوز/ افادت شرطة النجدة في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على نساء سرقن محلا للصيرفة في منطقة الاعظمية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من القبض على ٣ نساء (اجنبيات الجنسية) لقيامهن بسرقة مبلغ من المال من داخل محل صيرفة ضمن منطقة الاعظمية ولاذن بالفرار جاء ذلك بعد ان استنجد صاحب المحل بدورية النجدة مخبرا" بتعرضه للسرقة.

واضاف البيان أنه على الفور تم إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية وتفتيش المنطقة تم القبض عليهن وضبط بحوزتهن المبلغ المسروق ليتم تسليمهن الى مركز الشرطة أصوليا .

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