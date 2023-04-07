القبض على ناقل "الإرهابيين" إلى "ولاية" شمال بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على عنصر مهم في تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن مفارز ضباط جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض في محافظة صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأهداف المهمة من تنظيم داعش والمسؤول عن نقل الارهابيين والبريد الأمني من جزيرة سامراء الى ما يسمى ولاية شمال بغداد، والإداري السابق لفرقة ذات الصواري التابعة لداعش.

ووفقا للبيان فإن العملية تمت في محافظة صلاح الدين من خلال كمين محكم تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لتحركات الهدف الذي كان يتنقل بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل.