القبض على موظفين صحيين يزوران بطاقات لقاح كورونا في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بإلقاء القبض على موظفين صحيين اثنين في إحدى مستشفيات الموصل يبيعان بطاقات مزورة خاصة باللقاح المضاد لكورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من هيئة النزاهة اعتقلت موظف وموظفة يعملان في مستشفى السلام بالموصل، حيث كانا يزوران بطاقات اللقاح ويبيعانها لمواطنين لم يتلقوا اللقاحات مقابل مبالغ مالية.

وكان مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، قد كشف في 18 تموز الجاري، عن تورط موظفين بتزوير البطاقات الخاصة بمتلقيّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبيعها لأشخاص غير ملقحين مقابل مبلغ 200 دولار للبطاقة.