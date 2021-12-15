توقيف موظفين بضريبة ميسان واعتقال "ارهابي" في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ميسان، يوم الاربعاء، عن توقيف سبعة موظفين في مديرية ضريبة المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قاضي مكتب التحقيق القضائي في ميسان قرر توقيف مديرين سابقين وخمسة موظفين في مديرية ضريبة المحافظة، متهمين بفقدان 109 اضبارات ضريبة في المديرية خلال الفترة الماضية".

من جانب اخر، ذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز فوج طوارئ بغداد الحادي عشر، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وبينت ان معلومات دقيقة وردت عن وجود احد المتهمين بالارهاب ضمن قاطع مسؤولية الفوج تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم وتسليمه الى جهة الطلب.

واشارت الى ان مفارز سيطرة الشعب شمال شرقي بغداد، ضبطت كمية من الحبوب المخدرة بعد تفتيش احدى العجلات بواسطة الكلاب البوليسية حيث عثر بداخلها على مجموعة من الأشرطة الممنوعة لحبوب مخدرة حيث تم اصطحاب صاحب العجلة مع العجلة والمضبوطات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.