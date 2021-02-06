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القبض على موزع كفالات داعش في جلولاء

Category: أمـن

Date: 2021-02-06T12:46:01+0000
القبض على موزع كفالات داعش في جلولاء

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، إلقاء القبض على أحد موزعي كفالات الدواعش في جلولاء بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 20 من إلقاء القبض على أحد موزعي كفالات الدواعش عند مدخل مدينة جلولاء في ديالى.

وأضاف البيان؛ أن الشخص المقبوض عليه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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