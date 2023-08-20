شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، إلقاء القبض على "مهكر" شاشة ساحة عقبة بن نافع ببغداد.

وأكدت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "القت القبض على متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد وبث مواد مخلة بالآداب".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب الرصافة القت القبض على الشخص الذي قام بتهكير الشاشة وهو من سكنة منطقة الكرادة تولد 1994".

واشار الى ان "المتهم اعترف صراحة انه قام بالعملية نتيجة خلافات مالية مع صاحب شركة الاعلانات".

وقررت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، اطفاء شاشات عرض الإعلانات بالأماكن العامة في العاصمة بغداد ومحافظة بابل بشكل مؤقت وذلك إثر تعرضها للإختراق الإلكتروني وعرض مقاطع غير أخلاقية من خلالها على الملأ.

ويأتي هذا القرار عقب اختراق قراصنة إلكترونيين شاشات في ساحة "عقبة بن نافع" وسط العاصمة بغداد، وأخرى في مدينة الحلة مركز محافظة بابل ليل السبت على الأحد، وعرض مقاطع فيديو إباحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق بالحادثة، ومعرفة الجهة المقصرة، والقراصنة المخترقين إضافة إلى إطفاء الشاشات بشكل مؤقت في بغداد وبابل لإتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة تحصينها من تلك تكرار تلك الخروقات.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في مطلع شهر كانون الثاني الماضي، حجب المواقع الإباحية في البلاد.