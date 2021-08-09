سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على "مهرب نساء" وإرهابي طورد لثلاثة اشهر في الفلوجة

Category: أمـن

Date: 2021-08-09T07:27:38+0000
القبض على "مهرب نساء" وإرهابي طورد لثلاثة اشهر في الفلوجة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاثنين،بالقبض على "ارهابي" بعد ثلاثة أشهر من مطاردته في مدينة الفلوجة، مشيراً في ذات الوقت الى القبض على آخر حاول تهريب إحدى "نساء داعش".

وقال آمر فوج الطوارئ السادس في قضاء الفلوجة شرقي الأنبار، العقيد عادل التبان، لوكالة شفق نيوز، إن أحد أفواج طوارئ شرطة الفلوجة تمكن من القاء القبض على إرهابي بعد نصب كمين له في المدينة".

وأوضح التبان، أن "عملية القبض جاءت بعد ملاحقة دامت قرابة ثلاثة اشهر متواصلة، حيث سبق وأن تم نصب كمين له عدة مرات لكن دون نتيجة"، مشيراً إلى "امتلاكه علاقات تساعده على الهرب في كل مرة، وذلك من خلال ابلاغه بالعملية قبل تنفيذها".

وأضاف التبان، أنه "تم ايضاً القبض على أحد الاشخاص، اثناء محاولته تهريب إحدى زوجات عناصر تنظيم داعش ومساعدتها على الوصول لزوجها خارج المحافظة، وذلك بمنطقة النعيمية جنوبي الفلوجة"، مشيراً، إلى أن "العملية نفذت وفق معلومات من جهاز الأمن الوطني في الأنبار".

وتفي حادث منفصل أشار التبان إلى "القبض على سارق، كان قد تمكن من سرقة العديد من محلات الأجهزة الكهربائية في سوق الفلوجة".

related

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لتنظيم داعش جنوب شرق الفلوجة

Date: 2021-01-27 08:43:42
الحشد الشعبي يحبط هجوماً لتنظيم داعش جنوب شرق الفلوجة

الأنبار.. كاميرات "اضافية" في الفلوجة والقبض على "قيادي داعشي" بعملية نوعية

Date: 2020-11-13 11:57:46
الأنبار.. كاميرات "اضافية" في الفلوجة والقبض على "قيادي داعشي" بعملية نوعية

داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

Date: 2020-12-30 14:11:58
داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

ديالى.. داعش يبيد 40 رأس غنم حرقاً

Date: 2020-08-14 16:51:46
ديالى.. داعش يبيد 40 رأس غنم حرقاً

تعرف على قائمة الفرنسيين المحاكمين في العراق بتهمة الانتماء لداعش

Date: 2019-06-02 11:44:16
تعرف على قائمة الفرنسيين المحاكمين في العراق بتهمة الانتماء لداعش

تركيا ترحل 5 عراقيين أوقفتهم في عملية ضد "داعش"

Date: 2020-09-28 15:28:29
تركيا ترحل 5 عراقيين أوقفتهم في عملية ضد "داعش"

قصف دولي يطيح بعنصرين من داعش بجبال حمرين

Date: 2021-02-10 19:14:03
قصف دولي يطيح بعنصرين من داعش بجبال حمرين

الداخلية تعلن مقتل قياديين من داعش في كركوك

Date: 2019-11-16 12:42:48
الداخلية تعلن مقتل قياديين من داعش في كركوك