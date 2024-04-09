القبض على مهرب "زئبق" جنوبي كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على مهرب بحوزته كميات من مادة الزئبق جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مشتركة من جهازي المخابرات الوطني العراقي ومديرية أمن كركوك واستخبارات قيادة عمليات المحافظة وبناء على معلومات استباقية من قبل جهاز المخابرات نصبت كميناً لمهرب على طريق كركوك - ديالى جنوبي المحافظة".

وأضاف المصدر أن "العملية اسفرت عن ضبط كميات من خام الزئبق وكبريتيد الزئبق ومادة الزنجفر والسنابار والقبض على المتهم (ب ،د،ح) بالجرم المشهود وفق المادة 25 التخريب البيئي من قانون العقوبات العراقي ".