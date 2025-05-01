القبض على مهرب أجانب في بغداد بمعيته سوريون بهويات مزورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقبض على مهرب أجانب في العاصمة العراقية بغداد بمعيته سوريون بهويات مزورة.

واخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية تمكنت من القبض على شخص يمتهن تهريب الأجانب إلى داخل بغداد، عبر استخدام هويات عراقية مزورة.

وأوضح المصدر، أن "القبض على المتهم جاء بعد متابعة دقيقة لعملية تهريب غير قانونية كان ينوي من خلالها إدخال عمال سوريين إلى بغداد قادمين من المناطق الشمالية"، مشيرًا إلى أن "المتهم كان يمررهم باستخدام هويات عراقية مزورة".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط مع المتهم عمال سوريين اثنين كان ينوي إدخالهم إلى العاصمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".