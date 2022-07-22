القبض على منفذي مجزرة بحق أُسرة في ديالى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، بالقاء القبض على مرتكبي مجزرة بحق عدد من الأشخاص ينحدرون من أسرة واحدة في محافظة ديالى على خلفية نزاع عشائري.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية القت القبض على متهمين اثنين أقدما على فتح النار من بندقية نوع كلاشنكوف وقتل ٥ مواطنين واصابة ٣ آخرين بعد مهاجمة عجلة كانت تقلهم وحرقها في ناحية المنصورية بقضاء الخالص في محافظة ديالى.

ووفقا للبيان فإن المعلومات تشير الى ان الحادث جاء على خلفية نزاع عشائري.

من جهتها قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان، إنها تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين متورطين في حادثة اغتيال أسرة باكملها والمكونة من خمسة اشخاص بعد فتح النار عليهم داخل عجلتهم الخاصة.

وأوضحت أن عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات من خلال التتبع الفني من خلال متابعة الجناة الى محافظة كركوك محاولين الهرب من قبضة رجال وكالة الاستخبارات والقبض عليهما داخل مستشفى كوكوك العام لاصابتهما بإطلاقات نارية خلال تبادل اطلاق النار مع المجنى عليهم خلال عملية الاغتيال.

وأكد البيان أنه من خلال التحقيقات الاولية اعترف الجناة بقيامهما بجريمتهما الشنيع وكان وراء ذلك خلاف عشائري مع المجنى عليهم ، وقد تم التحفظ عليهما بغية استكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما .

وكان مصدر أمني قد افاد أن "إرهابيين" اغتالوا، مساء الخميس، 3 منتسبين في الجيش العراقي وشخصين آخرين وطفل من عائلة واحدة في ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن العملية نفذت على يد عناصر إرهابية يعتقد انتماءهم لتنظيم داعش عندما كان الضحايا في نزهة سباحة في نهر ديالى في أطراف قرية منصورية الجبل التابعة لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن منفذي الجريمة أحرقوا سيارة المنتسبين ولاذوا بالفرار فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته الغامضة مشيرا إلى نقل الضحايا إلى الطب العدلي.