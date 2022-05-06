القبض على منفذي تفجير بعجلة مفخخة في نينوى

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الجمعة بالقاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة في مدينة الموصل نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقا للوكالة في بيان لها، فإن العجلة المفخخة كان نوعها اوبل رصاصي اللون تم تفجيرها في ٢٨ نيسان الماضي في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الايسر لمدينة الموصل.

وجاءت عملية القبض بعد أن شرعت مفارز الوكالة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومقاطعة المعلومات وبعد جهود استخبارية كبيرة معززة بالعمل التقني والفني من قبل رجال الوكالة في محافظة نينوى، وفقا للبيان.