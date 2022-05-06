سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على منفذي تفجير بعجلة مفخخة في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-05-06T10:08:26+0000
القبض على منفذي تفجير بعجلة مفخخة في نينوى

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الجمعة بالقاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة في مدينة الموصل نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقا للوكالة في بيان لها، فإن العجلة المفخخة كان نوعها اوبل رصاصي اللون تم تفجيرها في ٢٨ نيسان الماضي في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الايسر لمدينة الموصل.

وجاءت عملية القبض بعد أن شرعت مفارز الوكالة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومقاطعة المعلومات وبعد جهود استخبارية كبيرة معززة بالعمل التقني والفني من قبل رجال الوكالة في محافظة نينوى، وفقا للبيان.

related

انطلاق عملية عسكرية لمطارة داعش جنوب غرب الموصل

Date: 2019-12-23 06:24:01
انطلاق عملية عسكرية لمطارة داعش جنوب غرب الموصل

نينوى.. توقيف ضابطين في الأمن الوطني بتهمة "التواطؤ"

Date: 2021-03-27 19:42:06
نينوى.. توقيف ضابطين في الأمن الوطني بتهمة "التواطؤ"

بعملياتٍ نوعية.. الأمن العراقي يقبض على 25 مقاتلاً بداعش

Date: 2021-10-01 09:38:11
بعملياتٍ نوعية.. الأمن العراقي يقبض على 25 مقاتلاً بداعش

اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

Date: 2021-08-10 19:36:00
اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

عبدالمهدي يوجه باستنفار امني وعسكري في نينوى والبصرة

Date: 2019-06-20 21:35:52
عبدالمهدي يوجه باستنفار امني وعسكري في نينوى والبصرة

وفاة مسؤول حكومي عراقي بعد يوم من اعتقاله

Date: 2021-08-03 07:49:14
وفاة مسؤول حكومي عراقي بعد يوم من اعتقاله

إصابة ثلاثة عناصر بالجيش العراقي بينهم ضابط بانفجار في نينوى

Date: 2021-06-28 10:14:30
إصابة ثلاثة عناصر بالجيش العراقي بينهم ضابط بانفجار في نينوى

نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ18 عنصراً في داعش

Date: 2021-06-09 11:31:20
نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ18 عنصراً في داعش