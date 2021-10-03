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القبض على منتسب أمني يتاجر بالمخدرات في بابل

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T15:38:24+0000
القبض على منتسب أمني يتاجر بالمخدرات في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الأحد، بإلقاء القبض على رجل أمن يتاجر المواد المخدرة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني والشرطة في بابل، تمكنت من اعتقال منتسب في أحد الأجهزة الأمنية يقوم بتوزيع المخدرات، بعد أن نصبت له كميناً محكماً في منطقة الكرامة وسط مدينة الحلة، مركز المحافظة".

وأشار إلى أنه "تم نقل المتهم إلى مركز أمني للتحقيق معه، كما تم ضبط حبوب مخدرة بحوزته".

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من صدور حكم قضائي ضد سائق مدير مكافحة الاجرام في محافظة النجف لثبوت تعاطيه المواد المخدرة، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في حينها.

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