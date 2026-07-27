القبض على منتحل صفة مسؤول قضائي ابتز مسؤولين في النجف

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم انتحل صفة موظف في مكتب رئيس المجلس ولجنة مكافحة الفساد المركزية في رئاسة الوزراء، بقصد ابتزاز مسؤولين في محافظة النجف.

ونقل إعلام القضاء، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، عن القاضي المختص قوله، أن المتهم تواصل هاتفياً مع مدير التسجيل العقاري، مدعياً أنه موجود في لقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لغرض توقيع كتب، وأن اسم مدير التسجيل العقاري مدرج ضمن قوائم أوامر القبض، وأن بإمكانه إلغاء تلك الإجراءات مقابل مبالغ مالية، مبيناً أنه قام أيضاً في وقت سابق بابتزاز مدير مطار النجف، وكذلك مدير توزيع الكهرباء في المحافظة.

وأضاف أن المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجمعت الأدلة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وتدوين أقواله قضائياً تمهيداً لاحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته وفقا للقانون.