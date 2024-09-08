القبض على منتحل صفة لواء مرافق للسوداني وآخر صاحب مقطع "ها ريس" .. فيديو

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص بتهمة انتحال صفة ضابط كبير برتبة لواء مرافق لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وذلك في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن مفارزه في محافظة بغداد وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من القبض على متهم ينتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء.

وأوضح البيان أن المتهم مارس الضغط على الكوادر المتقدمة في الجامعات ودوائر الدولة من أجل الحصول على الموافقات الاستثمارية وتسهيل المعاملات، ومن ثم محاولة بيع هذه الموافقات إلى رجال أعمال ومستثمرين، ليتم الإطاحة به أثناء محاولته الإحتيال للحصول على أرض في العاصمة بغداد تابعة لإحدى الوزارات.

وأشار البيان إلى أن المتهم انتحل سابقاً صفة مستشار لمحافظ الأنبار للحصول على استثمارات خلافاً للقانون، فضلاً عن كونه من أصحاب السوابق في قضايا النصب والإحتيال، وقد جرى إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

وعلى صعيد مواز قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية اعتقلت الشاب الذي قام بضرب المرابطة وعدم الوقوف لهم لغرض التفتيش في بغداد.

وانتشر لهذا الشاب مقطع ( ها ريس ) وتصوير فعله على انه بطل و لا يخضع القانون ويفحط بالدراجة النارية التي يقودها في الشوارع العامة بالعاصمة.