القبض على منتحل صفة ضابط بـ"الأمن الوطني" أوهم المواطنين بالتعيين

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الاثنين، القبض على متهم انتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني، وأوهم المواطنين بالتعيين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مكتب مكافحة إجرام المنصور، استخبر عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني، أوهم المواطنين بالتعيين، وإصدار أوامر إدارية منسوب صدورها إلى وزارة المالية وجهاز الأمن الوطني (مزورة) بأسماء المشتكين".

وأضافت أن "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم، ودونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ إقرار لينال جزاءه العادل".