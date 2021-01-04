القبض على مفجر سيارة مفخخة في محافظة المثنى قبل خمس سنوات

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الاثنين، القاء القبض على متهم بالاشتراك بتفجير سيارة مفخخة في العام 2016 بمحافظة المثنى راح ضحيتها أكثر من ثلاثية ضحية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في مطلع العام ٢٠١٦ انفجرت عجلة مفخخة في محافظة المثنى راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شهيداً".

وأضاف البيان؛ أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في محافظتي بغداد والمثنى تمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على احد منفذي تلك الجريمة النكراء في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد".

وأشارت الى أن المتهم "مطلوب وفق احكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي، وقد تم تدوين أقواله بالاعتراف واحالته الى جهة الطلب".