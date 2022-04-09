سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على مغتصب طفلة داخل هيكل بناية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T15:40:34+0000
القبض على مغتصب طفلة داخل هيكل بناية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم السبت القاء القبض على مغتصب طفلة داخل هيكل بناية متروكة في إحدى المناطق التابعة للمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، قوة من مركز شرطة الزوراء تمكنت وبعد جمع المعلومات من قبل مصادر موثوق بها من القاء القبض على أحد المتهمين بعد مطاردته في منطقة حي الفرات والذي اعترف أثناء التحقيق قيامه بأغتصاب طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات في أحد الهياكل في منطقة ام الخيل حينما كان يقوم بايصالها إلى المدرسة بسيارته الأجرة نوع ( سايبا ) إلى جانب بقية البنات من صغار السن".

ووفقا للبيان فإنه "تم وعلى الفور توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة ٣٩٣ بعد أن تم تصديق أقواله قضائيا لغرض إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

related

اعتقال إرهابي وآخر بدكة عشائرية في بغداد ومتهم بقتل امرأة في الديوانية

Date: 2021-09-23 20:13:05
اعتقال إرهابي وآخر بدكة عشائرية في بغداد ومتهم بقتل امرأة في الديوانية

ادعى انتحارها .. رجل يقتل زوجته خنقا حتى الموت بالديوانية

Date: 2021-05-26 10:09:24
ادعى انتحارها .. رجل يقتل زوجته خنقا حتى الموت بالديوانية

بعملية نوعية .. جهاز مكافحة الارهاب يعتقل إرهابيين شمالي الرمادي

Date: 2020-12-25 12:13:08
بعملية نوعية .. جهاز مكافحة الارهاب يعتقل إرهابيين شمالي الرمادي

"وسط تكتم السلطات".. قوة من بغداد تعتقل مديري دوائر حكومية في الفلوجة

Date: 2022-02-24 10:55:46
"وسط تكتم السلطات".. قوة من بغداد تعتقل مديري دوائر حكومية في الفلوجة

انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-06-17 04:57:12
انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

العراق.. اعتقال عنصر من جماعة "اليماني" بحوزته منشورات تشكك بـ"الزيارة الأربعينية"

Date: 2021-09-17 13:32:51
العراق.. اعتقال عنصر من جماعة "اليماني" بحوزته منشورات تشكك بـ"الزيارة الأربعينية"

عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

Date: 2019-09-11 10:32:40
عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

تظاهرات في مدن جنوبية احتجاجاً على ترشيح العيداني

Date: 2019-12-25 22:26:49
تظاهرات في مدن جنوبية احتجاجاً على ترشيح العيداني