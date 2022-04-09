القبض على مغتصب طفلة داخل هيكل بناية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم السبت القاء القبض على مغتصب طفلة داخل هيكل بناية متروكة في إحدى المناطق التابعة للمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، قوة من مركز شرطة الزوراء تمكنت وبعد جمع المعلومات من قبل مصادر موثوق بها من القاء القبض على أحد المتهمين بعد مطاردته في منطقة حي الفرات والذي اعترف أثناء التحقيق قيامه بأغتصاب طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات في أحد الهياكل في منطقة ام الخيل حينما كان يقوم بايصالها إلى المدرسة بسيارته الأجرة نوع ( سايبا ) إلى جانب بقية البنات من صغار السن".

ووفقا للبيان فإنه "تم وعلى الفور توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة ٣٩٣ بعد أن تم تصديق أقواله قضائيا لغرض إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".