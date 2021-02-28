القبض على مغتصبي وقاتلي "طفلة سبع البور"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باغتصاب طفلة بعمر ست سنوات ومن ثم قتلها شمال غربي العاصمة بغداد.

وذكر الأمن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في منطقة سبع البور تمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة وفق اوامر قضائية؛ ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا باستدراج وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها.

وأشار إلى أن مفارزه وصلت إلى الجناة بعد ثلاث ساعات من العثور على جثة الطفلة داخل منزل قيد الإنشاء، مضيفا أنه تم تدوين افادتهم اصوليا واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد يوم الجمعة الماضي، بالعثور على جثة طفلة في السابعة من العمر، وعليها آثار تعذيب شمال غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة كانت ملقاة داخل هيكل منزل غير مكتمل في منطقة سبع البور، وبدت عليها آثار التعذيب إلا أنها لم تتعرض للاغتصاب.

وأشار إلى أن الطفلة كانت قد اختفت قبل ايام وعثر عليها اليوم مقتولة.

يشار إلى أن وتيرة قتل الأطفال في أعمار صغيرة تصاعدت في الآونة الأخيرة حيث تعلن القوات الأمنية في مختلف المحافظات بين وقت وآخر عن العثور على جثث أطفال تم قتلهم.