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القبض على معالج جرحى داعش وداعمهم لوجستيا واربعة من معاونيه في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-12-23T08:08:27+0000
القبض على معالج جرحى داعش وداعمهم لوجستيا واربعة من معاونيه في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني يوم الخميس بالقاء القبض على معالج جرحى داعش وداعمهم لوجستيا واربعة من معاونية في كركوك

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش.

وأضاف أنه من خلال التعمق بالتحقيق معهم اعترف الارهابي الاول قيامة بعلاج مرضى وجرحى داعش في مضافتهم وكذلك تجهيزهم بالادوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفته بوزارة الصحة فضلا عن تقديم الداعم الوجستي لهم، فيما عمل باقي الإرهابيون الملقى القبض عليهم ضمن صفوف داعش بمايسمى قاطع كركوك وذلك قدموا الدعم اللوجستي للتنظيم واشتركوا ايضا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير .

ونوه البيان إلى أنه تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية .

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