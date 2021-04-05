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القبض على مطلوب بقضايا الاتجار بالأعضاء البشرية في واسط

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T07:27:04+0000
القبض على مطلوب بقضايا الاتجار بالأعضاء البشرية في واسط

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة محافظة واسط، يوم الاثنين، عن تمكن قواتها من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز قسم مكافحة الإجرام في واسط وبعد ورود معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تروج الى بيع الأعضاء البشرية.

وأضاف البيان أنه "من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات ألقت القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 17/2 من قانون عمليات زرع الأعضاء ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016".

وأشارت المديرية إلى أنه تمت إحالة جميع المتهمين والمخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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