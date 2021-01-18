القبض على مسؤول محلي آخر في الموصل للتحقيق بملف التلاعب بعقارات الدولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، باعتقال مسؤول محلي في مدينة الموصل على خلفية ملف التلاعب بعقارات الدولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية اعتقلت صباح اليوم، مدير قطاع الحدباء البلدي بالجانب الأيسر من الموصل وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي للتحقيق معه في ملف الأراضي الذي يطفو على المشهد داخل المدينة.

وبين أن اعتقال مدير قطاع الحدباء يأتي بعد اعتقال مدير قطاع السلام البلدي أمس الأحد للتحقيق معه في ذات الملف عقب كشف وتفكيك شبكة تلاعب وتزوير بأملاك وعقارات الدولة الشهر الماضي من قبل هيئة النزاهة.

وكان مصدر في الشرطة المحلية لمدينة الموصل، أفاد أمس الأحد، بأن قوة أمنية تابعة لمديرية استخبارات "النصر" قامت باعتقال مدير قطاع بلدية السلام بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال جرت وفق مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي بحق المسؤول الحكومي المحلي.

يشار إلى أن مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق تشهد حملة اعتقالات منذ قرابة شهر بقضايا تتعلق بفساد مالي وإداري.

واعتقلت القوات الأمنية وهيئة النزاهة في المحافظة أكثر من 20 متهما بينهم موظفون في البلدية والطابو على خلفية ملف التلاعب بالأراضي والأملاك العامة في نينوى.