سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على مسؤول محلي آخر في الموصل للتحقيق بملف التلاعب بعقارات الدولة

Category: أمـن

Date: 2021-01-18T07:29:25+0000
القبض على مسؤول محلي آخر في الموصل للتحقيق بملف التلاعب بعقارات الدولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، باعتقال مسؤول محلي في مدينة الموصل على خلفية ملف التلاعب بعقارات الدولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية اعتقلت صباح اليوم، مدير قطاع الحدباء البلدي بالجانب الأيسر من الموصل وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي للتحقيق معه في ملف الأراضي الذي يطفو على المشهد داخل المدينة.

وبين أن اعتقال مدير قطاع الحدباء يأتي بعد اعتقال مدير قطاع السلام البلدي أمس الأحد للتحقيق معه في ذات الملف عقب كشف وتفكيك  شبكة تلاعب وتزوير بأملاك وعقارات الدولة الشهر الماضي من قبل هيئة النزاهة.

وكان مصدر في الشرطة المحلية لمدينة الموصل، أفاد أمس الأحد، بأن قوة أمنية تابعة لمديرية استخبارات "النصر" قامت باعتقال مدير قطاع بلدية السلام بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال جرت وفق مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي بحق المسؤول الحكومي المحلي.

يشار إلى أن مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق تشهد حملة اعتقالات منذ قرابة شهر بقضايا تتعلق بفساد مالي وإداري.

واعتقلت القوات الأمنية وهيئة النزاهة في المحافظة أكثر من 20 متهما بينهم موظفون في البلدية والطابو على خلفية ملف التلاعب بالأراضي والأملاك العامة في نينوى.

related

إعتقال مسؤول حكومي في الموصل

Date: 2021-01-17 07:59:01
إعتقال مسؤول حكومي في الموصل

إعتقال عصابة باعت مركزاً حكومياً في الموصل واغلاق مديرية على اثرها

Date: 2021-01-07 09:45:56
إعتقال عصابة باعت مركزاً حكومياً في الموصل واغلاق مديرية على اثرها

اعتقال داعشية ألمانية فرت مع زوجها من قوات كوردية سورية

Date: 2019-08-07 15:14:48
اعتقال داعشية ألمانية فرت مع زوجها من قوات كوردية سورية

صيد كبير من الدواعش بقبضة الأمن العراقي

Date: 2020-09-16 08:00:23
صيد كبير من الدواعش بقبضة الأمن العراقي

مسلحون بزي عسكري يسطون على منزل صراف بالموصل ويسرقون 100 ألف دولار

Date: 2020-12-24 08:27:32
مسلحون بزي عسكري يسطون على منزل صراف بالموصل ويسرقون 100 ألف دولار

النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

Date: 2019-06-12 09:15:38
النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

مقتل مدنيين بهجوم لداعش جنوب الموصل

Date: 2019-12-28 13:20:55
مقتل مدنيين بهجوم لداعش جنوب الموصل

مسؤول محلي يكشف وجود خلايا لداعش بمتنازع عليها ويحذر من هجرة عكسية

Date: 2019-07-03 09:35:46
مسؤول محلي يكشف وجود خلايا لداعش بمتنازع عليها ويحذر من هجرة عكسية