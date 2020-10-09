أكثر من 40 داعشيا بينهم مسؤول مالية بقبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار غربي العراق يوم الجمعة بالقاء القبض على مسؤول مالية قاطع قضاء الرطبة في تنظيم داعش وثلاثة عناصر بما يسمى "ديوان الجند".

وقال الجهاز في بيان اليوم انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار، من القاء القبض على اربعة عناصر من داعش وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وذكر البيان انه "قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بانتمائهم الى ولاية الجزيرة، اذ عمل احدهم مسؤولاً مالياً لقاطع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا باغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير"، مشيرا الى انه "تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وفي هذه الاثناء اعلن جهاز مكافحة الارهاب حصيلة 32 عملية أمنية اجراها خلال شهر ايلول المنصرم والتي اسفرت عن القبض على 37 عنصرا بالتنظيم المتشدد وقتل ثلاثة آخرين.

وقال الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب صباح النُعمانفي بيان إن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط مُخطط يستهدف زائري أربعينية الإمام الحسين، وتمكنت أيضًا من العثور على مخازن سرية تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة.

واضاف ان الجهاز إعتقل ٣٧ عُنصرا من بقايا داعـش خلال شهر أيلول من العام ٢٠٢٠ بعمليات خاطفة تستند على معلومات إستخبارية دقيقة مُعظمها كانت ليلية ومُباغتة.

كما وأكد الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب قتل (٣) عناصر من فلول داعـش أثناء مُحاولتهم الهرب من مناطق الإشتباك بعد مُداهمة المخابئ التي يتحصنون بها.

وأستحضر صباح النُعمان المناطق التي نُفذ بها جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته خلال شهر أيلول والتي شملت: حوض العظيم - الرضوانية - نينوى - مناطق نهر نارين - كركوك - الموصل - عرب جبور - الصوفية - بعقوبة - الحويجة - الشرقاط - الفلوجة – داقوق.

وتابع النعمان أن إستراتيجية مُكافحة التطرُف والتنظيمات الإرهابية الحديثة والتي وضعتها قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب حققت نتائج مُمتازة للغاية وبفترة قصيرة لم تتجاوز ( ٥ ) أشهر

ونوه النُعمان الى أن الأيام المُقبلة ستشهد المزيد من العمليات الأمنية ضد بقايا داعـش خصوصًا بعد حصول جهاز مُكافحة الإرهاب على قاعدة بيانات ومعلومات هامة تخُص المناطق الرخوة أمنيًا والتي يُحاول الإرهاب النشاط فيها.