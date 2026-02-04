القبض على مسؤول تنظيمات حزب البعث في كركوك

شفق نيوز - كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، أن معاونية الاستخبارات والمعلومات – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة في الهيئة، ألقت القبض على أحد مسؤولي حزب البعث المحظور في محافظة كركوك.

وأفادت المديرية في بيان اليوم، بأن مفارزها الأمنية تمكنت، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، من اعتقال المتهم استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث.

وأوضح البيان أن، المتهم المدعو (ج.ص.ح)، كان يشغل منصب مسؤول تنظيمات الجناح المدني لحزب البعث المنحل في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأضافت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، لينال جزاءه العادل وفقًا للقانون.

وكانت الهيئة قد أفادت أمس الثلاثاء، بالقاء القبض على شخص بتهمة الانتماء الى حزب البعث المحظور في العراق اضافة الى ارتباطه بتنظيم داعش، وذلك في محافظة بابل.

وأقرّ مجلس النواب العراقي في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.