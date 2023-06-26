القبض على مسؤول "العبرة" في كركوك

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الاثنين، القبض على مايسمى بمسؤول "العبرة" في ديوان الوافدين بتنظيم "داعش" في كركوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات داعش الارهابية، مبينة أن مفارز الوكالة في محافظة كركوك ومن خلال كمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن المتهم كان يشغل ما يسمى مسؤول العبرة في ديوان الوافدين، وساهم في تسهيل عبور الإرهابيين الى العراق من سوريا، وضبط بحوزته مجموعة من الهويات المزورة في محاولة منه للتخفي عن أنظار الاجهزة الامنية .