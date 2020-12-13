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القبض على مسؤولة "كفالات داعش" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-12-13T14:56:34+0000
القبض على مسؤولة "كفالات داعش" في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاحد، القبض على المرأة المسؤولة عن توزيع المساعدات على عوائل تنظيم "داعش" بعملية نوعية في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 تمكنت وبعملية نوعية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة، من القاء القبض على مسؤولة كفالات داعش، بعد مداهمة دارها في الحي العسكري بناحية الزاب التابعة قضاء الحويجة في محافظة كركوك".

وبينت أن المعتقلة "كانت متزوجة من اثنين من قادة تنظيم داعش الذين تم قتلهما في عمليات سابقة، أحدهما كان مسؤول جزيرة كنعوص"، مشيرة إلى أنها "من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

وما يسمى "الكفالات" هي مساعدات مالية وعينية يوزعها التنظيم على عوائل عناصره.

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