القبض على مسؤولة توزيع كفالات داعش في صلاح الدين

شفق نيوز– صلاح الدين

أعلنت الاستخبارات العسكرية بالجيش العراقي، يوم الجمعة، اعتقال مسؤولة توزيع كفالات تنظيم"داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الحادية والعشرين، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت من القبض على إرهابية تشغل منصب مسؤولة توزيع كفالات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب البيان، جاء ذلك في عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث نفذت المديرية متابعة ميدانية ونصبت كميناً محكماً أسفر عن اعتقال المتهمة.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية أن المقبوض عليها صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) الخاصة بالإرهاب، وتمت تسليمها إلى الجهة المختصة أصولياً.