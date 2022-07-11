القبض على مسلح أطلق النار على رجل وامرأتين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالقبض على مسلح أطلق النار على رجل وامرأتين في احدى مناطق العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الجهد الاستخباري لمقر الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكن، اليوم، من إلقاء القبض على المدعو (أ.ص)، في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة لمحاولته قتل مواطن وامرأتين".

وأوضح المصدر، أن المتهم أطلق النار، يوم امس، على الرجل والمرأتين في منطقة الملحانية ببغداد، بواسطة مسدس بحوزته، وأصابهم بجروح نقلوا على اثرها للمستشفى فيما لاذ بالفرار حينها".