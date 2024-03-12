القبض على "مزوّر" بحوزته 10 أختام لشركات مختلفة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على مزور في وسط بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص ضبط بحوزته أختام عدد 10 بأسماء شركات مختلفة.

وأضاف أن عملية إلقاء القبض تمت بعد نصب كمين له ضمن شارع سلمان فائق في الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وفي حادث آخر؛ أصيب فتى تولد 2008 بعد إطلاق النار على نفسه محاولا الانتحار حسب ادعاء ذويه، وفقاً لمصدرنا الأمني.

واضاف المصدر؛ ان الفتى المصاب من سكنة منطقة ام الكبر والغزلان شرق العاصمة ويعاني من حالة نفسية.