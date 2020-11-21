القبض على آمر مفرزة عسكرية بتنظيم داعش جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت عن القاء القبض على مايسمى امر أحدى المفارز العسكرية بقاطع الجنوب في بغداد

وقالت الوكالة في بيان اليوم ان مفارزها قبضت على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائة لتنظيم داعش والذي عمل امر احدى المفارز العسكرية في مايسمى قاطع الجنوب.

واضاف البيان ان عملية القاء القبض على المطلوب تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له والاطاحة به في منطقة الدورة ببغداد والذي اعترف بإنتمائة للتنظيم، واشتركه بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، مشيرا الى ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.