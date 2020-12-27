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القبض على آمر مفارز شرطة داعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-12-27T07:25:12+0000
القبض على آمر مفارز شرطة داعش في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلة يوم الاحد القاء القبض على احد قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك عمل بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع نينوى وكركوك والشرطة الاسلامية للتنظيم.

وقالت الوكالة في بيان اليوم ان مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة داعش، والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، بالإضافة الى صدور  عدة مذكرات قبض بحقه لانتمائة للتنظيم، وعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك، ونينوى، و"الشرطة اللاإسلامية ضمن عصابات داعش".

واضاف البيان ان المتهم "عمل بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريقا للعمل المختص، ونصب كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية شوان ضمن محافظة كركوك، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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