القبض على مروجين للطائفية و ممجدين لصدام حسين في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت القاء القبض على متهمين اثنين يروجان للعنف الطائفي وتمجيد رئيس النظام السابق في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم انه بعملية استخباراتية دقيقة وبعد مرور ساعتيتين من وقوع الحدث مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد القت القبض على متهمين في منطقة الدورة ببغداد يروجان للعنف الطائفي وتمجيد للنظام البائد من خلال كتابة عبارات على مساجد ومدارس إحد احياء مناطق الدورة جنوبي بغداد.

واوضح البيان انه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بقيامهم بجريمتهما النكراء والغرض من ذلك هو لتأجيج الوضع في المنطقة، مشيرا الى ايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وكان مجلس النواب العراقي قد شرّع في عام 2016 قانونا يحظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.