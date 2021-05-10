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القبض على مرتكبي جريمة قتل حارس قضائي في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-05-10T10:19:22+0000
القبض على مرتكبي جريمة قتل حارس قضائي في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، باعتقال مرتكبي جريمة قتل الحارس القضائي قبل 36 ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "فريقا أمنيا من مكافحة الجريمة في المحافظة تمكن من الكشف عن هوية المجرمين الذين قتلوا الحارس القضائي قبل قرابة 36 ساعة في قضاء الكوفة"، لافتا إلى أن "الجناة هم شقيقين اثنين".

وبين، أن "سبب إقدامهم على ارتكاب الجريمة؛ هو خلافات سابقة بينهم"، مضيفا أنه "تم نقلهم للتحقيق تمهيدا لعرضهم على القاضي المختص حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وكان مصدر أمني بمحافظة النجف، أبلغ وكالة شفق نيوز يوم السبت (8 أيار الجاري)، أن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نفذوا هجوما مسلحا بالاسلحة في قضاء الكوفة بمحافظة النجف وقتلوا مواطناً يعمل حارسا لأحد القضاة في المحافظة أمام أنظار أُسرته".

وبين المصدر، أن "المجنى عليه تلقى رصاصتين في منطقتي الرأس والرقبة، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".

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