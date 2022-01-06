القبض على مراهقين ينتمون إلى "أشبال الخلافة" في الفلوجة

شفق نيوز/ افاد العميد جمال الجميلي مدير شرطة قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على مجموعة من المراهقين ينتمون إلى ما يسمى "أشبال الخلافة" في تنظيم داعش.

وقال الجميلي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على عدة أشخاص مراهقين متورطين بالانضمام إلى صفوف التنظيم، أبان سيطرته على المحافظة".

وأشار، إلى أنه "تم اعتقالهم على يد جهاز مكافحة الإرهاب، وما تزال الإجراءات الحقيقية معهم سارية"، مردفا بالقول "نحن على تواصل مع مكافحة الإرهاب في حال أي قرار بشأنهم".

هذا ولم يفصح المسؤول الأمني عن أعداد المراهقين الملقى القبض عليهم.

وكان تنظيم داعش قد اقدم على تجنيد الأطفال بين صفوف مقاتليه خلال سيطرته على مناطق ومدن تُقدر بثلث مساحة العراق أوساط العام 2014، واطلق عليهم تسمية "أشبال الخلافة".

وقام التنظيم بتدريب هؤلاء الفتية على حمل السلاح، وعلى الكراهية والاجرام والقتل، واستغل بعضهم في تنفيذ عمليات انتحارية ضد القوات الامنية.