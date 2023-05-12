القبض على مدير مكافحة المخدرات بقضاء الحي في واسط متلبساً بالرشوة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالقبض على مدير مكافحة المخدرات بقضاء الحي في واسط متلبساً بالرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الامن الوطني القت القبض على مدير قسم مكافحة مخدرات قضاء الحي بمحافظة واسط المقدم حيدر العقابي متلبساً بالرشوة".

ولم يذكر المصدر اي تفاصيل اخرى عن الحادث.

في السياق، أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد/ الكرخ إلقاء القبض على متهمين اثنين حاولا اغتيال مواطن شمالي العاصمة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة بإشراف مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد الكرخ تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين، بعد محاولتهما اغتيال مواطن في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد".

وأوضح ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد تتبع المتهمين لمدة عشرة أيام من محافظة الى أخرى، وَقد تمت عملية إلقاء القبض عليهما في سيطرة بغداد - واسط، حيث اعترفا ان الدوافع من هذه الجريمة لمشاكل وخلافات اجتماعية".

وأشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما الى القضاء لإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة".