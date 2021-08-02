القبض على مدير مفتشية آثار نينوى بتهمة الرشوة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على مدير مفتشية آثار المحافظة بتهمة تعاطي الرشوة وإيداعه التوقيف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة تزوير الأراضي في محافظة نينوى، اصدرت امراً قضائياً بحق مدير مفتشية اثار نينوى علي حازم الصميدعي، بتهمة تعاطي الرشوة وتم اعتقاله على اثر هذا الامر.

واكد ان الصميدعي موقوف الان للتحقيق معه في التهمة الموجهة اليه.

يشار الى ان مكتب هيئة النزاهة في نينوى ضبط ملفات تزوير عديدة في مديرية التسجيل العقاري بمدينة الموصل وتم إلقاء القبض على عدد من الموظفين والمسؤولين المحليين المتورطين بهذا الامر.