القبض على مخمور قتل زوجته بمسدسه في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الاحد، بالقاء القبض على رجل مخمور قتل زوجته بمسدس في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً اطلق النار من مسدس بحوزته تجاه زوجته وطفلته الرضيعة (4 أشهر) في منزلهم الكائن بحي الميثاق بالجانب الايسر من الموصل، ماأسفر عن مقتل الزوجة واصابة الطفلة بجروح بليغة".

وأوضح ألمصدر، أن "قوة من شرطة نينوى تمكنت، مساء اليوم، من القبض على المتهم"، مشيراً إلى أنه "كان في حالة سكر اثناء تنفيذه الجريمة".

وبين المصدر، أن الاجهزة المختصة نقلت الطفلة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة امها الى دائرة الطب العدلي".