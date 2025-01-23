القبض على مجموعة رددت شعارات طائفية واعتدت على القوات الامنية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، القبض على خمسة متهمين رددوا شعارات طائفية واعتدوا على القوات الأمنية ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهد الأمني والاستخباري لقوات وزارة الداخلية، خلال واجب إنتشار ضمن منطقة الأعظمية ببغداد، أسفر عن إلقاء القبض على خمسة متهمين قاموا بترديد شعارات طائفية ونفذوا أعمال شغب والتحريض والاعتداء على منتسبي وزارة الداخلية".

وأضاف "وذلك خلال انتشار القوات الأمنية لمنع حالات الشغب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، مبينة "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وعرضهم على القضاء".