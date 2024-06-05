القبض على مجموعة جديدة من مستهدفي المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على مجموعة من المتهمين الذين أقدموا على استهداف عدد من المطاعم والوكالات الأجنبية في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عدداً من مطاعم kFC والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية".

وبينت، أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكدت أن "العمل الأمني ما زال مستمراً لملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني لغرض إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد خلال الايام القليلة الماضية، مهاجمة عدد من فروع سلسلة مطاعم kFC ووكالات تجارية أمريكية من قبل أشخاص بعضهم مسلحين ادعوا دعمها لاسرائيل في حربها القائمة ضد قطاع غزة.