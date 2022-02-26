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القبض على مجموعة توزع منشورات في بغداد تحرض على "الطائفية"

Category: أمـن

Date: 2022-02-26T10:12:01+0000
القبض على مجموعة توزع منشورات في بغداد تحرض على "الطائفية"

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية يوم السبت بالقاء القبض على 4 أشخاص يقومون بتوزيع منشورات تحرض على الفتنة بين الزائرين الذين يقصدون مدينة الكاظمية في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص في ساحة صنعاء بمنطقة (الحرية) ببغداد".

وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص "يقومون بتوزيع منشورات تسيء إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين" ، مشيرا إلى أنتم تسليم المتهمين مع ما ضبط معهم من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

و أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، القبض على مجموعة روجت للحركة "المهدوية" بين زائري الكاظمية.

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