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القبض على مجموعة ادعت انتماءها للحشد وهاجمت محلا لبيع الحلويات وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-26T14:17:57+0000
القبض على مجموعة ادعت انتماءها للحشد وهاجمت محلا لبيع الحلويات وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، يوم السبت، القبض على مجموعة ادعى أفرادها إنتماءهم إلى الحشد الشعبي وقامت بمهاجمة محل لبيع الحلويات بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية قيام قرابة خمسة أشخاص باقتحام محل لبيع الحلويات بالكرادة وقيامهم بالمشاجرة مع العاملين وتهديدهم بالسلاح اضافة الى تدمير البضاعة مما اثار غضبا واسعا لدى المجتمع العراقي.

وأوضحت الخلية في بيان اليوم، أنه "بعد ان قامت مجموعة تدعي الانتماء لهيئة الحشد الشعبي بمداهمة محل في منطقة الكرادة وعمل فوضى داخل المبنى ورفع السلاح في وجه صاحب المبنى وبشكل عشوائي تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي من القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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