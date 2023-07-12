الاطاحة بمجاميع من تجار المخدرات في خمس محافظات بينها اربيل

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على مجموعات من تجار المخدرات في بغداد والانبار والكوت واربيل وكركوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على مجموعة من تجار المخدرات ومصادرة 200 الف حبة كرستال في الأنبار واعتقال شبكة مهمة من تجار المخدرات في اربيل بعد ملاحقتها وتتبع اثارها من العاصمة بغداد حيث اسفرت العملية عن مصادرة كيلو كرستال والقاء القبض على 3 عناصر في هذه العملية النوعية.

ومن جهة اخرى وخلال عملية استخبارية دقيقة في اربيل، أوضح البيان، أنه تم مصادرة 2 كيلو كرستال والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة .

وفي ذات السياق تم خلال الساعات الماضية، وفق البيان، القاء القبض على شبكة من تجار المخدرات في الكوت ومصادرة 2 كيلو من مادة الكرستال والقاء القبض على متهم مسلح، فيما يقوم فرسان المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمطاردة مجموعة من المتهمين يستقلون صهريجا حكوميا في الكوت.

من جهة اخرى، أوضح البيان أنه بعملية نوعية تم القاء القبض على عدد من تجار المخدرات في كركوك بحوزتهم 800 غرام كرستال، مؤكدا أنع لازال رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات يطاردون مجموعة من شبكات الموت الناعم في عدد من المحافظات بهمة عالية وعزيمة كبيرة.

ويقول البيان، إن هذه العملية تمت باشراف شخصي ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وفي اطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وتعهدت المديرية، بأن هؤلاء الرجال سيكونون على اهبة الاستعداد لمعالجة اي هدف يحاول زرع هذه الافة المخدرة في اوساط المجتمع العراقي، مثلما ستبقى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمرصاد لتجار المخدرات وشبكات الجريمة التي لاتقل خطرا عن الارهاب المسلح وستنزل بقوة القانون والقضاء الوطني العادل العقاب الذي يستحقه هؤلاء الاوغاد.