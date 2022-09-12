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القبض على متهم يقوم بتوزيع منشورات "تسيء للمعتقدات" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-12T17:36:29+0000
القبض على متهم يقوم بتوزيع منشورات "تسيء للمعتقدات" في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية يوم الاثنين، اعتقال متهم يقوم بتوزيع منشورات بين الزائرين في بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بين الزائرين على طريق الزوار الرابط بين بغداد-كربلاء المقدسة.

وأشار البيان؛ إلى أن المتهم يقوم بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين.

ولفت البيان إلى أنه تم تسليم المتهم مع ما ضبط معه من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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