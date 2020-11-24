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القبض على متهم يدير صفحات فيسبوك تستهدف قضاة وقيادات أمنية شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-24T14:11:45+0000
القبض على متهم يدير صفحات فيسبوك تستهدف قضاة وقيادات أمنية شرقي بغداد

شفق نيوز/ القت قوة من استخبارات الداخلية؛ يوم الثلاثاء، القبض على متهم بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تستهدف قضاة وقيادات أمنية.

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن قوة من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم كان يدير مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" يستهدف من خلال منشورات عليها السادة القضاة وقيادات أمنية تعرض حياتهم وعوائلهم للخطر.

وأضاف البيان، الى ان عملية القبض جاءت شرقي العاصمة بغداد، بعد جهد فني متواصل، كما ضبط بحوزته جهاز حاسبة وموبايل ومن خلال المعاينة الأولية وجد عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تشير الى عملية الاستهداف للأشخاص وتسيء إليهم.

وأشار البيان الى أنه قد عرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق وقرر إصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 4 ارهاب، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصوليا.

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