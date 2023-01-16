القبض على متهم قتل محامياً قبل 8 أيام جنوبي العراق

2023-01-16T11:18:34.000000Z

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الإثنين، القبض على متهم قتل محامياً قبل 8 أيام في قضاء المجر الكبير ، جنوب المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية من شعبة مكافحة إجرام البلدة بالاشتراك مع الفوج التكتيكي وباشراف آمر الفوج وضابط الشعبة ، وخلال تنفيذها لعملية أمنية ، في احدى مناطق قضاء المجر ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم متهم بجريمة القتل العمد ، وذلك بالاستناد الى معلومات استخبارية دقيقة، وفريق عمل مشكل من قبل قائد شرطة المحافظة".

واضافت ، ان "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة ( 406) من قانون العقوبات لارتكابه جريمة قتل بحق المواطن المحامي علي كريم الباوي والذي قتل بتاريخ 8/1/2023 ، وذلك بسبب خلافات عشائرية حول قضية امراة".

وتابعت ان "القوة اقتادت المتهم الى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، ومازالت الاجراءات سارية لحين القبض على بقية المطلوبين في حادثة القتل".

فيما تم اطلاق سراح الشخصين الاخرين من قبل قاضي التحقيق وذلك للشك والاشتباه الحاصل باسمائهم، بحسب البيان.

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