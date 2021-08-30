القبض على متهم قتل شخصاً وأصاب آخر في بغداد

شفق نيوز/ ألقت شرطة بغداد، يوم الاثنين، القبض على متهم أقدم على قتل رجل وإصابة آخر بسبب مشكلة عشائرية.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، وبعد الاستخبار بوجود مشكلة عشائرية استخدم فيها سلاح ناري ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة العدالة التابع إلى القيادة، وجه بإلقاء القبض على جميع الأطراف".

وأضافت أن "قوة من المركز المذكور خرجت على الفور وطوقت محل الحادث حيث تبين مقتل رجل وإصابة آخر من قبل أحد المتهمين والذي إستخدم سلاح نوع (كلاشنكوف)".

وبحسب البيان شرعت القوة بالبحث عن المتهم وإلقاء القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وتبين أن سبب المشكلة هو خلاف عشائري تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الاصولية وفق القانون.